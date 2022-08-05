8 августа
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Происшествия

Мужчина получил за больничный 1,3 млн рублей вместо 13 тысяч, а теперь может «сесть» на 10 лет

В Прокопьевске 37-летнего мужчину отправят под суд за растрату 1,3 млн рублей, перечисленных ему по ошибке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
pexels.com

В полицию поступило заявление о хищении крупной суммы денег, которые ошибочно перечислили местному жителю.

Следователи выяснили, что мужчине по закрытому больничному листу были перечислены деньги. Однако из-за допущенной счетной ошибки размер этой выплаты многократно вырос: из-за отсутствия запятой вместо 13 746, 78 рублей ему начислили 1 374 678 рублей.

Обвиняемый свою вину признал. Он понимал, что такая сумма ему не положена, но снял со счета все деньги и начал активно их тратить. Мужчина побывал в сауне, посетил ночной клуб, а также устроил шопинг по торговым центрам. Кроме того, он приобрел новый компьютер и сделал ремонт в квартире.

Когда ошибка с начислением была обнаружена, все средства он уже потратил, а возмещать ущерб добровольно мужчина отказался.

Против него возбудили уголовное дело по ч.4 ст.160 УК РФ «Присвоение или растрата». Обвиняемому грозит до 10 лет колонии. Также против мужчины подали иск о возмещении материального ущерба.

Ранее на Алтае задержали бывшего министра здравоохранения за крупную взятку.

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