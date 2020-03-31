Мужчина попал под грузовой поезд в Алтайском крае

38-летний мужчина шел по железнодорожным путям в гости к своей сестре, не обращая внимания на предупреждающие сигналы локомотива.
В результате удара множественными переломами мужчина доставлен бригадой скорой помощи в Троицкую центральную районную больницу.
Транспортные полицейские выясняют все обстоятельства происшествия и напоминают о необходимости соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.
По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.