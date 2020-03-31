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Происшествия

Мужчина попал под грузовой поезд в Алтайском крае

В Алтайском крае на путях грузовой поезд сбил мужчину. Об этом в Алтайское линейное управление МВД сообщил дежурный по станции «Большая речка», рассказали в ведомстве.

Рельсы.
Рельсы.
СС0

38-летний мужчина шел по железнодорожным путям в гости к своей сестре, не обращая внимания на предупреждающие сигналы локомотива.

В результате удара множественными переломами мужчина доставлен бригадой скорой помощи в Троицкую центральную районную больницу.

Транспортные полицейские выясняют все обстоятельства происшествия и напоминают о необходимости соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

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