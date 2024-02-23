23 февраля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Мужчина после развода 10 лет жил в канализации

В Тольятти мужчина после развода ушел из семьи и считался пропавшим, "КП-Самара".

Александр живет под люком.
Александр живет под люком.
https://vk.com/gletcherov

Недавно в соцсетях появился пост о мужчине, который живет в канализационном колодце у дома в Тольятти. Подземный житель представился Александром и рассказал неравнодушным людям, как он там оказался. Тольяттинцы рассказали историю местному блогеру. Тот поехал на место, но не ожидал все-таки найти в колодце мужчину.

Однако он там был.

Александр рассказал волонтерам и блогеру, что живет так уже многие годы. Сколько именно — сказать не может. Но в колодце он поселился после того, как от него ушла жена.

После встречи блогер описал, что Александр вел себя спокойно, вежливо, пьяным не был. Хотя выглядел нездоровым.

Удивительно в это истории и то, что после публикации видео родственники Александра нашлись через несколько часов. Они считали его умершим. Родственники забрали мужчину к себе.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость