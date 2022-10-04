Мужчина прикинулся мобилизованным и обокрал сиделку для Аллы Борисовны

Для начала разместил вакансию на сайте объявлений по поиску работы. Пообещал 60 тыс. рублей зарплаты. На предложение откликнулась безработная.

Ей он «решил» высылать 25 тыс. рублей на текущие расходы из зоны СВО. И сообщил, что «маму» зовут Алла Брисовна.

С ней и связалась «нанятая» сиделка и подтвердила, что нуждается в помощи.

Тут же «работодатель» отправил смс-сообщение сиделке — от банка. В уведомлении говорилось, что на ее счет поступили «текущие расходы» — 25 тыс. рублей.

Сиделку не смутит тот факт, что сообщение она получила с городского номера. «Наниматель» уговорил отправить женщину ему на телефон 10 тыс. рублей — для связи.

А после женщина привязала свою банковскую карту к его номеру. Женщина поехала к Алле Борисовне. Но там никого не было. Впрочем, и адрес был вымышленным.

Мошенник находится в федеральном розыске, пишет Lenta.ru.

Какой суммы лишилась женщина — не уточняется.