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Происшествия

Мужчина с автоматом напал на посольство Азербайджана из-за жены

Мужчина, вооруженный автоматом, напал на посольство Азербайджана в столице Тегеран утром 27 января. Погиб один человек. Об этом сообщает «Фонтанка».

Пистолет, оружие.
Пистолет, оружие.
CC0

Неизвестный мужчина начал стрелять в охранников дипмиссии, когда те пытались его остановить. Начальник службы безопасности погиб, сообщили в азербайджанском министерстве иностранных дел.

Еще двое охранников получили ранения, их госпитализировали. Их состояние оценивают как удовлетворительное.

Lenta.ru сообщает, что злоумышленника задержали. Он объяснил свое нападение тем, что пытался спасти жену, которую удерживала дипмиссия.

По словам мужчины, его жена уехала в азербайджанское посольство и не вернулась. Он рассказал, что ему отказывали во встречах с ней.

Ранее домашняя тигрица по кличке Матильда сбежала из частного жилого дома в Рязани. Она успела напасть на одного человека.

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