Домашняя тигрица сбежала из вольера и напала на человека в российском городе

Домашняя тигрица по кличке Матильда сбежала из частного жилого дома в Рязани. Она успела напасть на одного человека. Об этом сообщает «MK.Рязань».

25 января на 3-м Авиационном проезде в Рязани в микрорайоне Дягилево очевидцы заметили гуляющего по улицам тигра. Это оказалась тигрица Матильда, которая живет в частном жилом доме.

Хищница напала на мужчину. Пострадавшего госпитализировали, его состояние оценивается средней степени тяжести. Угрозы жизни нет.

Полиция обнаружила тигрицу на снегу в канаве. Сотрудники выставили оцепление, никто из прохожих не пострадал.

Позже приехали сотрудники Службы по контролю за безнадзорными животными. Они ввели Матильде наркоз и вернули домой, в вольер.

Ранее лошадь, попавшую в ДТП и неделю пролежавшую в поле рядом с селом Краснощеково, наконец, удалось спасти. Ее приютил местный фермер.