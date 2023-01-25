Лошадь с открытым переломом спасли и дали приют

25 января в 12:00 приступили к спасению лошади. Администрация Краснощековского района предоставила трактор с тележкой, УАЗик и скотовозку.
Очевидцы, Роман Дроботов и его жена Ольга сообщают, что им потребовалось немало усилий, чтобы завести животное в скотовозку. Им помогали жители райцентра, представители ветслужбы, администрации района и Краснощековского сельсовета.
Только в 16:00 часа лошадь удалось увезти к местному фермеру Алексею Нагайцеву. У него она будет находиться на передержке.
«Сейчас она находится в тепле и заботе. О дальнейшей судьбе животного будет информировать», — сообщает «Районный вестник».
Ранее полиция запрещала местным жителям отвезти лошадь к ветеринару или хотя бы увезти в теплое место. Якобы конь — участник ДТП. Кроме того, не объявился хозяин животного.
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