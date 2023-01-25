Лошадь с открытым переломом спасли и дали приют

Лошадь, попавшая в ДТП и неделю пролежавшая в поле рядом с селом Краснощеково, наконец, удалось спасти. Ее приютил местный фермер. Об этом сообщает «Районный вестник».

25 января в 12:00 приступили к спасению лошади. Администрация Краснощековского района предоставила трактор с тележкой, УАЗик и скотовозку.

Очевидцы, Роман Дроботов и его жена Ольга сообщают, что им потребовалось немало усилий, чтобы завести животное в скотовозку. Им помогали жители райцентра, представители ветслужбы, администрации района и Краснощековского сельсовета.

Только в 16:00 часа лошадь удалось увезти к местному фермеру Алексею Нагайцеву. У него она будет находиться на передержке.

«Сейчас она находится в тепле и заботе. О дальнейшей судьбе животного будет информировать», — сообщает «Районный вестник».

Ранее полиция запрещала местным жителям отвезти лошадь к ветеринару или хотя бы увезти в теплое место. Якобы конь — участник ДТП. Кроме того, не объявился хозяин животного.