Алтайские полицейские уже неделю не дают забрать с поля лошадь с открытым переломом

Как стало известно, полиция запрещает местным жителям отвезти лошадь к ветеринару или хотя бы увезти в теплое место. Якобы конь — участник ДТП.
Кроме того, не объявился хозяин животного. А без него инициативу перевезти коня будут рассматривать как кражу.
Местный фермер предложил приютить лошадь у себя, чтобы хотя бы ее накормить и согреть, показать ветеринару. Однако никаких подвижек и с этим нет.
Ранее на Алтае мужчина сбил лошадь, разделал ее и уехал домой.
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