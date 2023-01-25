Алтайские полицейские уже неделю не дают забрать с поля лошадь с открытым переломом

Лошадь, которую сбили на алтайской трассе, уже неделю лежит в поле с открытым переломом рядом с селом Краснощеково, сообщают « Вести.Алтай ».

Как стало известно, полиция запрещает местным жителям отвезти лошадь к ветеринару или хотя бы увезти в теплое место. Якобы конь — участник ДТП.

Кроме того, не объявился хозяин животного. А без него инициативу перевезти коня будут рассматривать как кражу.

Местный фермер предложил приютить лошадь у себя, чтобы хотя бы ее накормить и согреть, показать ветеринару. Однако никаких подвижек и с этим нет.

Ранее на Алтае мужчина сбил лошадь, разделал ее и уехал домой.