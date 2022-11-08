На Алтае мужчина сбил лошадь, разделал ее и уехал домой

Заявитель, глава крестьянско-фермерского хозяйства заявил в полицию, что подозревает неизвестных, которые могли разделать его лошадь. На эту мысль его навело место забоя. Его мужчина обнаружил, когда отправился искать пропавшее животное.
Полицейские обвиняют 48-летнего жителя села Нижний Уймон. Как выяснилось, он сбил лошадь на машине, а затем застрелил ее из незарегистрированного охотничьего ружья.
Обвиняемый выкинул оружие в реку, разделал лошадь и увез мясо с собой.
Правоохранительные органы изъяли у подозреваемого дома 23 патрона калибра 5.6 мм, а также мясо животного.
«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража, то есть тайное хищение чужого имущества)», — отмечают в ведомстве.
Также по результату баллистической экспертизы решат вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконное приобретение, хранение, и перевозку огнестрельного оружия.