Мужчина, сбивший насмерть подростков в Улан-Удэ, оказался матерым уголовником

МВД Бурятии опубликовало видео допроса 37-летнего мужчины, насмерть сбивший в Улан-Удэ 16-летних парня и девушку. Он признался, что был пьян, но не помнит, сколько выпил. Задержанный также рассказал, что ранее уже привлекался по нескольким статьям УК РФ, в том числе за убийство. Об этом сообщает портал Gazeta-n1.ru.

23 февраля на ул. Революции 1905 года в Улан-Удэ автомобиль «Лексус RX 350» на огромной скорости без включенных фар и габаритных огней пронесся на запрещающий сигнал светофора. Он сбил переходивших дорогу 16-летних подростков.

Парень и девушка погибли на месте, а 37-летний водитель после наезда покинул места ДТП, остановившись только на следующем перекрестке. После этого он бросил поврежденную машину и попытался скрыться. Далеко убежать не удалось — вскоре его задержали блюстители порядка.

Водитель , сбивший подростков на пешеходном переходе в Улан-Уде , оказался матерым преступником. МВД Бурятии.

На вопрос полицейских о том, почему мужчина скрылся с места аварии, задержанный ответил, что испугался.

«Испугались чего?», — спросили во время допроса сотрудники МВД.

«Самой ситуации. Да я сшибал кого-то. Я же не знал, какие там будут последствия», — ответил задержанный.

По факту ДТП Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по п. «б», ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц, сопряженное с оставлением места происшествия).