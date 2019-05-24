Мужчина сделал «пластику», чтобы скрыться от московских оперативников

В Москве задержали супружескую пару, подозреваемую в совершении более 30 эпизодов мошенничества. Пластическая операция, которую перенес мужчина, не помогла ему скрыться от следствия.

29-летняя женщина-предприниматель вместе со своим 56-летним мужем разработала схему хищения денежных средств со счетов различных фирм.

Они предоставляли в арбитражные суды подложные документы и в порядке упрощенного производства взыскивали с компаний задолженность за оплату услуг по подбору кадров, которых на самом деле не оказывали, сообщает МВД.

Деньги обвиняемые получали по исполнительным листам в кредитных организациях, где были открыты счета потерпевших, а затем обналичивали их через подставные фирмы.

Супруг перенес операцию по изменению своей внешности, чтобы избежать наказания, но в итоге был задержан сотрудниками розыска, пишет bfm.ru. Предварительно, сумма ущерба оценивается более чем в 20 млн рублей.