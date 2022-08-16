Мужчина шесть лет насиловал дочь в Алтайском крае

Житель Алтайского края на протяжении шести лет насиловал дочь. Она рассказала об этом, только когда покинула дом и уехала учиться. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По информации следствия, 50-летний мужчина начал насиловать дочь, когда ей было 9 лет. Через несколько месяцев он понял, что ребенок слишком напуган, чтобы об этом рассказать, и продолжил надругательства вплоть до 2017 года. Если девочка оказывала сопротивление, избивал ее.

Потерпевшая «вырвалась» от отца, когда поступила в университет и уехала из дома. Тогда она рискнула рассказать о случившемся полиции — в частности, из-за страха за сестру.

Во время допроса мужчина признался в содеянном, однако позже отказался от показаний, заявив, что дочь оклеветала его. Уголовное дело передали в суд.

Расследование по делу завершили 16 августа. Мужчину обвиняют в совершении нескольких преступлений по ч. 4 ст. 132 («Насильственные действия сексуального характера»), ч. 4 ст. 131 («Изнасилование не достигшей 14 лет») и ч. 3 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера с применением насилия к несовершеннолетней»).

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