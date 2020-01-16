Мужчина скончался в алтайской поликлинике, пока записывался к терапевту

Традиционная картотека регистратуры в поликлинике - позавчерашний день.

В минздраве Алтайского края изданию подтвердили этот факт. По словам главного врача больницы, 68-летний пациент находился в регистратуре поликлинического отделения ЦРБ.

Мужчина стоял у информационного терминала и оформлял запись на прием к терапевту, когда внезапно упал. На плохое самочувствие медработникам поликлиники не жаловался, подчеркнул главврач.

Подбежавший терапевт сразу начал оказывать первую помощь, но смерть наступила мгновенно.

Точную причину смерти выяснят после проведения экспертизы, отметили в минздраве.