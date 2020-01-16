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Происшествия

Мужчина скончался в алтайской поликлинике, пока записывался к терапевту

В регистратуре поликлиники Каменской центральной районной больницы скончался мужчина, пишут «Каменские известия».

Традиционная картотека регистратуры в поликлинике - позавчерашний день.
Традиционная картотека регистратуры в поликлинике - позавчерашний день.
Михаил Хаустов

В минздраве Алтайского края изданию подтвердили этот факт. По словам главного врача больницы, 68-летний пациент находился в регистратуре поликлинического отделения ЦРБ.

Мужчина стоял у информационного терминала и оформлял запись на прием к терапевту, когда внезапно упал. На плохое самочувствие медработникам поликлиники не жаловался, подчеркнул главврач.

Подбежавший терапевт сразу начал оказывать первую помощь, но смерть наступила мгновенно.

Точную причину смерти выяснят после проведения экспертизы, отметили в минздраве.

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