Мужчина спрятался между вагонами барнаульского поезда, чтобы бесплатно доехать до моря

Известно, что ранее судимому нарушителю 28 лет и заметили его еще в Екатеринбурге. Он ехал между первым и вторым вагонами поезда.
Безработный мужчина захотел отдохнуть на море после расставания с девушкой. Денег не оказалось, но это не помешало путешественнику забраться на поезд, хоть и другим способом.
Нарушителя сняли с состава. Его привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 11.17 КоАП РФ и назначили штраф в 2500 рублей.
Ранее из-за начала дачного сезона в Алтайском крае изменили расписание пригородных поездов.