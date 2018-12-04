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Мужчина умер после конфликта с посетителем барнаульского кафе

Жителя Барнаула осудили за причинение смерти по неосторожности. Мужчина ударил посетителя кафе, пострадавший скончался в больнице, пишет прокуратура Алтайского края.

Кулак, побои, насилие.
Кулак, побои, насилие.
pixabay.com

Осужденный вместе со знакомыми был в одном из барнаульских кафе. Приятель осужденного поссорился с одним из посетителей. Молодой человек вмешался в ссору. Он хотел решить конфликт, но стал его участником и два раза ударил мужчину в лицо.

Потерпевший был пьян, не удержался на ногах, упал, ударившись головой об асфальтовое покрытие. Вскоре мужчина скончался в больнице.

Барнаулец полностью признал свою вину, предложил возместить моральный вред и материальный ущерб родителям погибшего. Мужчине назначили ограничения свободы.

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