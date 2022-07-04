Мужчина увел пятилетнюю девочку в лес и оставил там

В Приморском крае ищут мужчину, который может быть причастен к пропаже ребенка, сообщает РИА «Новости» .

Представитель регионального СКР рассказал, что пятилетняя девочка пропала вечером 2 июля.

После этого начались поиски, было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Однако спустя примерно сутки ребенок сам вышел из леса, его передали врачам для осмотра и оказания помощи.

По предварительным данным, девочку увел 49-летний гость ее матери.

«2 июля мужчина отвел девочку в лес и оставил ее там, сказав ждать. Она уснула, а когда проснулась, начала бродить по лесу. Ее нашли в результате совместных поисковых мероприятий», — отметил представитель Следственного комитета.

Признаков насилия над ребенком не зафиксировано, пишет Газета.Ru. Мужчину разыскивают, подробности инцидента устанавливаются.

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