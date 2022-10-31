Мужчина в алкогольном опьянении попал в ДТП и снес столб

Водитель, предположительно, в состоянии опьянения попал в ДТП и врезался в столб. Об этом сообщает Telegram-канал «В курсе 22».

ДТП произошло на пересечении улицы Гоголя и проспекта Красноармейский поздно вечером 31 октября.

Водитель, предположительно, в состоянии опьянения врезался в стол, в результате чего тот упал от сильного удара.

На кадрах видно, что у машины от столкновения сильно смят перед.

Также можно увидеть, что на месте работают сотрудники ДПС и полиции.

О пострадавших не известно.

Ранее на шоссе Ленточный Бор утром 31 октября произошло серьезное ДТП. На участке столкнулись три автомобиля: две легковушки и грузовик.