Мужчина в алкогольном опьянении попал в ДТП и снес столб

ДТП произошло на пересечении улицы Гоголя и проспекта Красноармейский поздно вечером 31 октября.
Водитель, предположительно, в состоянии опьянения врезался в стол, в результате чего тот упал от сильного удара.
На кадрах видно, что у машины от столкновения сильно смят перед.
Также можно увидеть, что на месте работают сотрудники ДПС и полиции.
О пострадавших не известно.
Ранее на шоссе Ленточный Бор утром 31 октября произошло серьезное ДТП. На участке столкнулись три автомобиля: две легковушки и грузовик.