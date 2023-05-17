17 мая
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Происшествия

Мужчина в Алтайском крае заживо сжег супругу во время ссоры

43-летнего жителя Белокурихи обвинили в особо жестоком убийстве жены, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Пожар, пожарная тревога, огонь.
Пожар, пожарная тревога, огонь.
unsplash.com.

Обвиняемый с 37-летней супругой переехал в Белокуриху из ближайшего зарубежья, оформил вид на жительство и трудоустроился в один из курортов.

24 июля 2022 года муж с женой поссорились. В ходе скандала супруг облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

Мужчина пытался потушить жену и сам получил ожог рук второй степени. Не сумев совладать с пламенем, он вызвал службу спасения и полицию.

Пострадавшую доставили в больницу с ожогами 80% тела. Однако спасти ее не удалось.

Обвиняемый вину не признал, утверждая, что женщина сама себя подожгла. Следствие опровергло его позицию результатами экспертиз, следственными экспериментами и показаниями свидетельств.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее жительница Алтая пыталась сжечь АЗС из-за проблем в личной жизни.

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