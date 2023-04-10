Жительница Алтая пыталась сжечь АЗС из-за проблем в личной жизни

Жительница Республики Алтай пыталась спалить автозаправочную станцию в селе Смоленское, сообщают очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».

По словам наблюдателей, все произошло после ссоры отчаянной женщины с сожителем.

Злоумышленница подошла к оператору АЗС и попросила эвакуироваться, потому что собирается поджечь станцию.

На кадрах заметно, как женщина берет топливораздаточный кран, поджигает что-то в своих руках и бросает на землю. После чего «пистолет» тоже отправляется на асфальт, и вспыхивает пламя.

Поджог АЗС. «Инцидент Барнаул»

Не удовлетворившись размерами пожара, жительница Алтая отправила в костер оставшиеся два крана, еще немного покараулила и ушла.

Вневедомственная охрана быстро отреагировала и, как предполагают свидетели, доставила поджигательницу в участок.

«Говорят, направили в психлечебницу», — делится подписчица сообщества.

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