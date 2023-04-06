9-летний мальчик поджег иномарку в Новосибирске

62-летний владелец автомобиля сообщает, что никогда не встречал мальчика раньше и не знает, почему тот поджег именно его машину.

По его словам, он не живет в этом доме, лишь зашел к знакомым на полчаса. За это время ребенок успел поджечь что-то легковоспламеняющееся и засунуть в радиатор.

Уходя, мальчик оборачивался, чтобы убедиться, что все получилось.

Владелец иномарки написал заявление в полицию. Поджигателя быстро нашли по видеозаписям и пришли к нему домой.

Соседи позднее поделились, что мальчик — известный хулиган, периодически на его поведение жалуются в школе. Хотя семью характеризуют как благополучную.

Отец юного нарушителя пообещал возместить все расходы на ремонт после экспертизы и хочет решить вопрос в досудебном порядке. Пострадавший рассчитывает на 200 тыс. рублей и больше: надо менять капот, бампер, радиаторную решетку, оплавившиеся провода.

Ранее на Алтае школьник поджег венки у стены с именами погибших солдат. Виновника уже наказали: поставили на учет, родителям грозит административное наказание. Однако председатель следкома РФ потребовал возбудить уголовное дело.