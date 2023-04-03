3 апреля
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Происшествия

На Алтае школьник поджег венки у стены с именами погибших солдат

В Республике Алтай подросток поджег венки у стены с именами погибших солдат в Майминском районе, сообщают «Новости Горного Алтая».

Сожженные венки.
Сожженные венки.
Новости Горного Алтая

Поджог подросток совершил в селе Майма. На стене, рядом с которой лежали венки, были написаны имена погибших в Великой Отечественной войне солдат.

Сожженные венки.
Сожженные венки.
Новости Горного Алтая

Виновного школьника уже нашли. Правоохранители проведут работу с ребенком и его родителями.

«Я хочу призвать всех родителей в очередной раз провести беседу с детьми о том, как правильно себя вести в таких священных местах и почему так важно бережно относиться к объектам, возведенным в память о воинах-земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны», — отметил глава Майминского района Петр Громов.

Ранее вандал повредил значимые памятники в бийском парке Победы. Виновный бийчанин осознал свою ошибку, а памятники вскоре восстановили.

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