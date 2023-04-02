2 апреля
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Жизнь

В Бийске восстановили памятник Победы, пострадавший от рук вандала

В Бийске восстановили памятник Победы и доблести в виде звезды в парке Победы. Ранее она пострадала от рук вандала. Об этом сообщили в социальных сетях «Бийск 22 — группа нашего города».

Памятник Победы в виде пятиконечной звезды
Памятник Победы в виде пятиконечной звезды
Бийск 22 - группа нашего города

«В Бийске восстановили символ Победы и доблести — звезду в парке Победы! Спасибо тем, кто это сделал! Вы — большие молодцы!» — поделились радостью бийчане.

Повреждения в верхней и нижней частях звезды восстановили. Ранее обвиняемый в вандализме объяснил, что по верхней части он ударил стеклянной бутылкой и палкой, а по нижней бил ногой.

Также известно, что он повредил часть боевой машины в парке Победы утром 25 марта.

Следствие считает, что молодой человек нанес ущерб историко-культурному наследию города и оскорбил чувства граждан, чтящих свою Родину.

Показания подозреваемого проверили на месте, следствие собирает и закрепляет доказательства. Расследование продолжают.

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