Повредивший памятники Победы бийчанин признался, что совершил ужасный поступок

20-летнего жителя Бийска задержали по подозрению в вандализме в парке Победы, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Утром 25 марта бийчанин помял пятиконечную красную звезду, а также повредил часть боевой машины.

Объекты были посвящены памяти героям, защищавшим страну в период Великой Отечественной войны.

По словам обвиняемого, по верхней части звезды он ударил стеклянной бутылкой и палкой, а по нижней бил ногой.

«Я искренне сожалею и приношу свои самые глубочайшие сожаления. Я ужасен», — опускает голову житель Бийска.

Следствие считает, что молодой человек нанес ущерб историко-культурному наследию города и оскорбил чувства граждан, чтящих свою Родину.

Показания подозреваемого проверили на месте, следствие собирает и закрепляет доказательства. Расследование продолжают.

Ранее стало известно, что испортивший стенды на Аллее памяти барнаулец ждет суда.