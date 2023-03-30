Повредивший памятники Победы бийчанин признался, что совершил ужасный поступок

Утром 25 марта бийчанин помял пятиконечную красную звезду, а также повредил часть боевой машины.
Объекты были посвящены памяти героям, защищавшим страну в период Великой Отечественной войны.
По словам обвиняемого, по верхней части звезды он ударил стеклянной бутылкой и палкой, а по нижней бил ногой.
«Я искренне сожалею и приношу свои самые глубочайшие сожаления. Я ужасен», — опускает голову житель Бийска.
Следствие считает, что молодой человек нанес ущерб историко-культурному наследию города и оскорбил чувства граждан, чтящих свою Родину.
Показания подозреваемого проверили на месте, следствие собирает и закрепляет доказательства. Расследование продолжают.
Ранее стало известно, что испортивший стенды на Аллее памяти барнаулец ждет суда.