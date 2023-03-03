Испортивший стенды на Аллее памяти барнаулец ждет суда. Он дал показания

Следствие завершило расследование уголовного дела о повреждении мемориальных табличек с изображениями героев на Аллее Памяти воинов-десантников, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Показания по вандализму на Аллее памяти в Барнауле.

Напомним, ночью 29 января пьяный молодой человек 22-х лет возвращался домой с друзьями из пивного бара.

Проходя мимо Аллеи Памяти десантников, он руками, ногами и головой ударил по мемориальным табличкам с изображением воинов.

Три из них вандал пробил насквозь.

Личность преступника установили, как и личности его друзей, которые проходят по делу свидетелями.

Парня обвинили в повреждении мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов.

Следователь также направил в адрес руководителей учебных заведений, где учатся свидетели по делу, представления об устранении причин и условий для совершения преступлений.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинением направили в суд.

Ранее сообщали, что три года тюрьмы грозят барнаульцу, который испортил стенды героев на Аллее памяти.