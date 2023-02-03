Три года тюрьмы грозит барнаульцу, который испортил стенды героев на Аллее памяти

Предъявили обвинение жителю Барнаулу, который повредил мемориальные стенды с изображениями героев на Аллее памяти воинов-десантников, сообщила пресс-служба СУ СКР России по региону.

Молодого человека обвиняют в совершении преступления по ч. 1 ст. 234.4 УК РФ («Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, памятников, обелисков, или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества»).

Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Следователи установили, что в ночь с 29 на 30 января 2023 года 22-летний парень со своими друзьями шел домой из пара. По дороге они зашли на Аллею.

Молодой человек ударил руками и ногами по мемориальным доскам, некоторые из них он проткнул.

Напомним, ранее он публично осудил свои действия.