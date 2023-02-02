«Подошел и рукой ударил». Подозреваемый в порче стендов на аллее Памяти публично осудил свои действия

По словам подозреваемого, он подошел к стенду, размахивая ногами, а затем ударил по нему рукой и пробил насквозь.
На вопрос, как он относится к своей поступку, молодой человек ответил, что осуждает.
Ранее следователи рассказали, что всего подозреваемых трое от 21 до 22 лет. 30 января они шли пьяные из бара и намеренно испортили мемориальные стенды.
Возбуждено уголовное дело 214 статье УК РФ «Вандализм».
Ранее барнаульца приговорили к 16 годам лишения свободы за незаконное изготовление и хранение взрывных устройств и подготовку к терактам.
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