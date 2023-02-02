«Подошел и рукой ударил». Подозреваемый в порче стендов на аллее Памяти публично осудил свои действия

Следственный комитет по Алтайскому краю опубликовал видео, на котором молодой человек, обвиняемый в порче стендов на аллее Памяти Воинов-Десантников, признается в содеянном и осуждает свой поступок.

По словам подозреваемого, он подошел к стенду, размахивая ногами, а затем ударил по нему рукой и пробил насквозь.

На вопрос, как он относится к своей поступку, молодой человек ответил, что осуждает.

Ранее следователи рассказали, что всего подозреваемых трое от 21 до 22 лет. 30 января они шли пьяные из бара и намеренно испортили мемориальные стенды.

Возбуждено уголовное дело 214 статье УК РФ «Вандализм».

Ранее барнаульца приговорили к 16 годам лишения свободы за незаконное изготовление и хранение взрывных устройств и подготовку к терактам.