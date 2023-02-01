Молодой барнаулец получил 16 лет «строгача» за подготовку терактов. Подробности вербовки, видео задержания

Барнаульца приговорили к 16 годам лишения свободы за незаконное изготовление и хранение взрывных устройств и подготовку к терактам, сообщает «Интерфакс». Так, он планировал взорвать мечеть .

Сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю установили, что юноша — сторонник националистической идеологии. А с начала 2021 года искал сведения в сети, как вступить в террористическую организацию.

Молодой человек также искал информацию, как изготовить взрывчатку. Найденные инструкции прилежно переписывал с устройства на бумажный носитель. «Умелец» изготовил два детонатора и самодельное взрывное устройство (СВУ) массой 117,6 г.

Также парня интересовали различные акции по устрашению населения.

Задание — взорвать мечеть

В феврале 2021 года молодой человек на контакт с представителем нацорганизации. И почти сразу получил задание — подобрать объекты для покушений, направить соответствующий фотоотчет. В числе заданий — взорвать мечеть.

Потом ему указали поджечь автомобиль. На стадии подготовки к поджогу его задержали силовики.

Обыски

Во время обысков у молодого человека обнаружили экстремистскую литературу, фото с возможных мест терактов, взрывное вещество.

По данным следствия, барнаулец — сторонник украинской организации, созданной для координации действий националистов Украины, Белоруссии и России при осуществлении акций «прямого действия» в отношении лиц неславянской внешности и органов госвласти.

Суд

Парень признал свою вину полностью. Приговор суда вступил в законную силу — 16 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме и далее в исправительной колонии строгого режима. На момент задержания молодому человеку был 21 год.

Задержание студента-террориста. Стоп-кадр YouTube

Ранее студента из Барнаула отправили в колонию за финансирование террористов.

Речь идет об иностранном студенте, уроженце одной из стран Центральной Азии. Он обучался в одном из университетов Алтайского края на четвертом курсе.

Молодого человека признали сторонником радикального ислама.