3 апреля 3°C
﻿
Жизнь

Арестовали парня-террориста, планировавшего взорвать мечеть в Барнауле

Задержанный в Барнауле сторонник украинской националистической организации «ЭНО» арестован на два месяца, сообщает алтайская ФСБ.

Арестовали террориста, планировавшего взорвать мечеть. Барнаул.
Арестовали террориста, планировавшего взорвать мечеть. Барнаул.
кадр из видео.

Напомним, 1 апреля задержали 21-летнего молодого человека, который, по версии спецслужб, готовил теракт в Барнауле.

«По ходатайству следователя в отношении жителя Барнаула, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.3 УК России (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) Центральным районный судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — сообщили в ведомстве.

По данным следствия, барнаулец — сторонник украинской организации, созданной для координации действий националистов Украины, Белоруссии и России при осуществлении акций «прямого действия» в отношении лиц неславянской внешности и органов госвласти.

«В ходе проведенных по месту проживания обвиняемого оперативно- розыскных мероприятий изъято взрывчатое вещество, инструкции по изготовлению СВУ, экстремистская литература, а также средства коммуникации, содержащие фотоматериалы разведки объектов преступных посягательств», — отметили в ФСБ.

Задержанный подтвердил, что планировал совершить преступные акции «в связи с недовольством государственной политикой в сфере миграции».

В начале марта ему дали задание о подборе объектов покушений и направлении фотоотчета, которое он исполнил. Впоследствии молодой человек получил указание совершить поджог.

На стадии подготовки к выполнению нового задания его задержали сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость