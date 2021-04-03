Арестовали парня-террориста, планировавшего взорвать мечеть в Барнауле

Задержанный в Барнауле сторонник украинской националистической организации «ЭНО» арестован на два месяца, сообщает алтайская ФСБ.

Напомним, 1 апреля задержали 21-летнего молодого человека, который, по версии спецслужб, готовил теракт в Барнауле.

«По ходатайству следователя в отношении жителя Барнаула, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.3 УК России (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) Центральным районный судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — сообщили в ведомстве.

По данным следствия, барнаулец — сторонник украинской организации, созданной для координации действий националистов Украины, Белоруссии и России при осуществлении акций «прямого действия» в отношении лиц неславянской внешности и органов госвласти.

«В ходе проведенных по месту проживания обвиняемого оперативно- розыскных мероприятий изъято взрывчатое вещество, инструкции по изготовлению СВУ, экстремистская литература, а также средства коммуникации, содержащие фотоматериалы разведки объектов преступных посягательств», — отметили в ФСБ.

Задержанный подтвердил, что планировал совершить преступные акции «в связи с недовольством государственной политикой в сфере миграции».

В начале марта ему дали задание о подборе объектов покушений и направлении фотоотчета, которое он исполнил. Впоследствии молодой человек получил указание совершить поджог.

На стадии подготовки к выполнению нового задания его задержали сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.