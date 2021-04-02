Опубликовано видео задержания 21-летнего террориста, который хотел взорвать мечеть в Барнауле

2 апреля сотрудники ФСБ по Алтайскому краю задержали 21-летнего молодого человека, который — по версии спецслужбы — готовил теракт в Барнауле.

Ураза-Байрам в Барнауле, 28 июля 2014 года.

По версии спецслужбы, он готовил теракт по заданию кураторов из украинской националистической организации.

21-летний россиянин готовился взорвать мечеть в Барнауле.

Молодой человек состоял в организации «Этническое национальное объединение», которая координировала националистов Украины, Белоруссии и России для организации акций против лиц неславянской внешности, а также органов власти.

У задержанного изъяли взрывчатое вещество, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, экстремистскую литературу и телефон с фотографиями выбранных объектов, которые юноша направлял украинскому куратору.

Рамадан

Начало Рамадана в 2021 году — 12 апреля, если будет зафиксировано появление нового месяца, а первый день поста наступит 13 апреля. Именно тогда начнется священный мусульманский месяц и великий Пост по мусульманским традициям. Рамадан будет длиться по 12 мая.

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