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Происшествия

Стали известны подробности задержания украинского шпиона в Барнауле

Военнослужащий российских ракетных войск (РВСН) был задержан сотрудниками ФСБ по дороге из продуктового магазина, сообщает РИА Новости.

Задержание военного в Барнауле за госизмену.
Задержание военного в Барнауле за госизмену.
Скриншот видео.

Судя по погонам, задержанный — старший лейтенант.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Барнауле задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения», — говорится в экстренном сообщении ФСБ РФ

Возбуждено уголовное дело. Офицер арестован, пишет Lenta.ru. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее появилось видео задержания военного-ракетчика. «Работаем», — сказали силовики и скрутили человека с пакетом.

«Задержанного зовут Сергей С., он 1988 года рождения, окончил военную академию в 2012 году», — отмечает «Сибирь. МБХ медиа».

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