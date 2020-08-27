Стали известны подробности задержания украинского шпиона в Барнауле

Судя по погонам, задержанный — старший лейтенант.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Барнауле задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения», — говорится в экстренном сообщении ФСБ РФ
Возбуждено уголовное дело. Офицер арестован, пишет Lenta.ru. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее появилось видео задержания военного-ракетчика. «Работаем», — сказали силовики и скрутили человека с пакетом.
«Задержанного зовут Сергей С., он 1988 года рождения, окончил военную академию в 2012 году», — отмечает «Сибирь. МБХ медиа».