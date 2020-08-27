Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 августа 22°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Появилось видео задержания в Барнауле военного, арестованного за госизмену в пользу Украины

Появилось видео задержания в Барнауле военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Задержание военного в Барнауле за госизмену.
Задержание военного в Барнауле за госизмену.
кадр из видео.

Военного подозревают в госизмене. По версии ФСБ, он передавал в Главное управление разведки Минобороны Украины составляющие государственную тайну сведения.

Задержание ракетчика произошло по пути из продуктового магазина. «Работаем», — сказали силовики и скрутили человека с пакетом.

«Задержанного зовут Сергей С., он 1988 года рождения, окончил военную академию в 2012 году», — отмечает «Сибирь. МБХ медиа».

По данным СМИ, Барнаульский гарнизонный военный суд арестовал военнослужащего и отправил СИЗО.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость