Появилось видео задержания в Барнауле военного, арестованного за госизмену в пользу Украины

Военного подозревают в госизмене. По версии ФСБ, он передавал в Главное управление разведки Минобороны Украины составляющие государственную тайну сведения.
Задержание ракетчика произошло по пути из продуктового магазина. «Работаем», — сказали силовики и скрутили человека с пакетом.
«Задержанного зовут Сергей С., он 1988 года рождения, окончил военную академию в 2012 году», — отмечает «Сибирь. МБХ медиа».
По данным СМИ, Барнаульский гарнизонный военный суд арестовал военнослужащего и отправил СИЗО.