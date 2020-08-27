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Происшествия

В Барнауле за передачу гостайны разведке Украины задержали военного-ракетчика

В Барнауле за госизмену сотрудники ФСБ задержали военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), сообщает ТАСС.

На учении РВСН в Алтайском крае беспилотники помогли обнаружить условных диверсантов.
На учении РВСН в Алтайском крае беспилотники помогли обнаружить условных диверсантов.
mil.ru

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ пояснили, что военный сотрудничал с украинской разведкой.

«В Барнауле задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения», — кратко рассказали в ЦОС.

Более конкретную информацию в ведомстве пока не сообщают. Известно, что возбудили уголовное дело за «государственную измену».

Военнослужащего арестовали, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что для американского шпиона поездка на свадьбу в Россию закончилась 16 годами тюрьмы.

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