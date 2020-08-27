В Барнауле за передачу гостайны разведке Украины задержали военного-ракетчика

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ пояснили, что военный сотрудничал с украинской разведкой.
«В Барнауле задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения», — кратко рассказали в ЦОС.
Более конкретную информацию в ведомстве пока не сообщают. Известно, что возбудили уголовное дело за «государственную измену».
Военнослужащего арестовали, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
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