Для американского шпиона поездка на свадьбу в Россию закончилась 16 годами тюрьмы

Мосгорсуд приговорил гражданина США, Великобритании, Ирландии и Канады Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в шпионаже, сообщает РИА Новости.

Американец вину не признал и заявил, что будет обжаловать приговор.

Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. В тот момент он был директором по безопасности американской компании BorgWarner, которая производит детали для машин.

Флешка и силовики

Уилана обвинили в шпионаже в пользу американских спецслужб. У него нашли флешку с документами, содержащими гостайну.

Уилан не знал, что было на носителе, но считал, что там хранились личные сведения о его прошлых поездках в Россию, уверяет адвокат. По неофициальным данным, на флешке был список сотрудников одного из российских силовых ведомств.

Свадьба

Брат-близнец Пола, Дэвид Уилан, говорил, что тот приехал в Москву по приглашению на свадьбу. По словам Дэвида Уилана, его брат — бывший морской пехотинец. Он вылетел в Москву 22 декабря, на свадебную церемонию сослуживца и русской женщины. О задержании американца его семья узнала 31 декабря после того, как об этом сообщили СМИ.

Закрытый режим

На судебные заседания Уилана приезжал американский посол, но в зал суда его не пускали, так как в деле был гриф «совершенно секретно» и дело рассматривалось в закрытом режиме, пишет polit.ru. Посол США в России Джон Салливан называл процесс над американцем «непрозрачным».