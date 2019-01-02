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Политика
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Родственник задержанного за шпионаж американца рассказал, зачем он приехал в Москву

Брат-близнец гражданина США Пола Уилана, задержанного в России по подозрению в шпионаже, рассказал, что его брат приехала в Москву на свадьбу. Об это пишут РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

Шпион. Военная техника.
Шпион. Военная техника.
Открытые источники в интернете (СС0)

«Его невиновность не вызывает сомнений, мы надеемся, что его права будут соблюдаться», — говорится в заявлении Дэвида Уилана, брата задержанного американца.

По словам Дэвида Уилана, его брат — бывший морской пехотинец, работает в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner. Он вылетел в Москву 22 декабря, на свадебную церемонию сослуживца и русской женщины. О задержании американца его семья узнала 31 декабря после того, как об этом сообщили СМИ.

РИА Новости отмечает, что американская сторона пока не подтверждает, что задержанный является именно Полом Уиланом.

Возбуждено уголовное дело. Американца обвиняют по статье 276 УК РФ, которая предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

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