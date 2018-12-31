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Подозреваемого в шпионаже гражданина США задержали в Москве сотрудники ФСБ

В Москве задержан некий гражданин США Пол Уилан. Мужчину подозревают в шпионаже. Возбуждено уголовное дело, американца обвиняют по статье 276 УК РФ, которая предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Шпион. Наблюдение.
Шпион. Наблюдение.
открытые источники в интернете

Других подробностей этого дела раскрывать не стали. «Проводятся необходимые следственные действия», — добавили в ФСБ.

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