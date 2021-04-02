В Барнауле спецслужбы задержали террориста, готовившего взрыв мечети

В Барнауле ФСБ задержала местного жителя, готовившего теракт по заданию кураторов из украинской националистической организации, сообщает ТАСС .

21-летний россиянин готовился взорвать мечеть в Барнауле.

Молодой человек состоял в организации «Этническое национальное объединение», которая координировала националистов Украины, Белоруссии и России для организации акций против лиц неславянской внешности, а также органов власти.

Вербовка

На допросе задержанный признался, что сам вышел на кураторов в феврале этого года, так как был недоволен политикой власти в сфере миграции, пишет Lenta.ru.

В марте получил первое задание — выбрать объект и устроить поджог или другое устрашающее действие.

Взрывчатка

У задержанного изъяли взрывчатое вещество, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, экстремистскую литературу и телефон с фотографиями выбранных объектов, которые юноша направлял украинскому куратору.

Возбуждено уголовное дело по статье 205.3 («Прохождение обучения для осуществления террористической деятельности»).

Шпион

Ранее военнослужащий российских ракетных войск (РВСН) был задержан сотрудниками ФСБ по дороге из продуктового магазина в Барнауле.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Барнауле задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения», — говорится в экстренном сообщении ФСБ РФ.

Ему грозит до 20 лет лишения свободы.