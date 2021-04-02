2 апреля 0°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В Барнауле спецслужбы задержали террориста, готовившего взрыв мечети

В Барнауле ФСБ задержала местного жителя, готовившего теракт по заданию кураторов из украинской националистической организации, сообщает ТАСС.

Спецоперация.
Спецоперация.
Открытые источники в интернете.

21-летний россиянин готовился взорвать мечеть в Барнауле.

Молодой человек состоял в организации «Этническое национальное объединение», которая координировала националистов Украины, Белоруссии и России для организации акций против лиц неславянской внешности, а также органов власти.

Вербовка

На допросе задержанный признался, что сам вышел на кураторов в феврале этого года, так как был недоволен политикой власти в сфере миграции, пишет Lenta.ru.

В марте получил первое задание — выбрать объект и устроить поджог или другое устрашающее действие.

Взрывчатка

У задержанного изъяли взрывчатое вещество, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, экстремистскую литературу и телефон с фотографиями выбранных объектов, которые юноша направлял украинскому куратору.

Возбуждено уголовное дело по статье 205.3 («Прохождение обучения для осуществления террористической деятельности»).

Шпион

Ранее военнослужащий российских ракетных войск (РВСН) был задержан сотрудниками ФСБ по дороге из продуктового магазина в Барнауле.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Барнауле задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения», — говорится в экстренном сообщении ФСБ РФ.

Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость