Студента из Барнаула отправили в колонию за финансирование террористов

Первый Восточный окружной военный суд Барнаула отправил студента в колонию на 9 лет по обвинению в передаче денег террористической организации «Исламское государство"* (организация запрещена в России), передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Речь идет об иностранном студенте, уроженце одной из стран Центральной Азии. Он обучался в одном из университетов Алтайского края на четвертом курсе.

Молодого человека признали сторонником радикального ислама, указывает Газета.Ru.

Студент нашел информацию в сети о сборе средств для ИГ* (террористическая организация, запрещена в РФ) и переводил их на счет подразделения организации в Сирии.

Подозреваемый также призывал знакомых последовать его примеру.

Ранее в Севастополе ФСБ задержала лидера радикальных исламистов.