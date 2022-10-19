Студента из Барнаула отправили в колонию за финансирование террористов

Речь идет об иностранном студенте, уроженце одной из стран Центральной Азии. Он обучался в одном из университетов Алтайского края на четвертом курсе.
Молодого человека признали сторонником радикального ислама, указывает Газета.Ru.
Студент нашел информацию в сети о сборе средств для ИГ* (террористическая организация, запрещена в РФ) и переводил их на счет подразделения организации в Сирии.
Подозреваемый также призывал знакомых последовать его примеру.
Ранее в Севастополе ФСБ задержала лидера радикальных исламистов.