В Севастополе ФСБ задержала лидера радикальных исламистов

Жителя Севастополя подозревают в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Против него возбудили уголовное дело, пишет РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу УФСБ.

В ведомстве сообщили, что подозреваемый — 35-летний мужчина, уроженец Узбекистана, лидер группы радикальных исламистов. По данным ФСБ, подозреваемый «в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений».

Сообщается, что мужчин проводил идеологическую «обработку» прихожан, вовлекая в экстремистскую деятельность новых членов, уточнили в ФСБ.

У подозреваемого провели обыск, изъяли запрещенную литературу и документы.