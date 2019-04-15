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Происшествия

В Севастополе ФСБ задержала лидера радикальных исламистов

Жителя Севастополя подозревают в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Против него возбудили уголовное дело, пишет РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу УФСБ.

ФСБ.
ФСБ.
СС0

В ведомстве сообщили, что подозреваемый — 35-летний мужчина, уроженец Узбекистана, лидер группы радикальных исламистов. По данным ФСБ, подозреваемый «в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений».

Сообщается, что мужчин проводил идеологическую «обработку» прихожан, вовлекая в экстремистскую деятельность новых членов, уточнили в ФСБ.

У подозреваемого провели обыск, изъяли запрещенную литературу и документы.

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