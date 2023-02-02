Стало известно, что баннеры на аллее Памяти Воинов-Десантников повредили молодые пьяные барнаульцы

Как рассказали следователи, ночью 30 января трое парней от 21 до 22 лет шли пьяные из бара. По пути они заметили аллею с портретами воинов-десантников.
Один из молодых людей ударил руками и ногами по мемориальным табличкам. Три из них они пробил насквозь.
Следователи допросили подозреваемых и свидетелей, устроили очные ставки проверки показаний на месте. Молодого человека задержали.
Также возбудили уголовное дело 214 статье УК РФ «Вандализм».
Ранее стало известно, что в Барнауле ищут мужчину, напавшего с лопатой на офис микрозаймов.
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