2 февраля
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Жизнь

Стало известно, что баннеры на аллее Памяти Воинов-Десантников повредили молодые пьяные барнаульцы

В СК рассказали о ходе расследования уголовного дела по факту повреждения трех мемориальных табличек Героев Российской Федерации.

Испорченные стенды на аллее Памяти Воинов-Десантников
Испорченные стенды на аллее Памяти Воинов-Десантников
Барнаул 22

Как рассказали следователи, ночью 30 января трое парней от 21 до 22 лет шли пьяные из бара. По пути они заметили аллею с портретами воинов-десантников.

Один из молодых людей ударил руками и ногами по мемориальным табличкам. Три из них они пробил насквозь.

Следователи допросили подозреваемых и свидетелей, устроили очные ставки проверки показаний на месте. Молодого человека задержали.

Также возбудили уголовное дело 214 статье УК РФ «Вандализм».

Ранее стало известно, что в Барнауле ищут мужчину, напавшего с лопатой на офис микрозаймов.

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