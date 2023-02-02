Стало известно, что баннеры на аллее Памяти Воинов-Десантников повредили молодые пьяные барнаульцы

В СК рассказали о ходе расследования уголовного дела по факту повреждения трех мемориальных табличек Героев Российской Федерации.

Как рассказали следователи, ночью 30 января трое парней от 21 до 22 лет шли пьяные из бара. По пути они заметили аллею с портретами воинов-десантников.

Один из молодых людей ударил руками и ногами по мемориальным табличкам. Три из них они пробил насквозь.

Следователи допросили подозреваемых и свидетелей, устроили очные ставки проверки показаний на месте. Молодого человека задержали.

Также возбудили уголовное дело 214 статье УК РФ «Вандализм».

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