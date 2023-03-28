28 марта
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Происшествия

Вандалы повредили значимые памятники в бийском парке Победы

Полиция Бийска уже изучает записи камер видеонаблюдения из-за повреждения пятиконечной звезды и боевых машин, сообщает «Бийский рабочий».

Вандалы в бийском парке Победы.
Вандалы в бийском парке Победы.
"Бийский рабочий"

Парк создали к 50-летию Победы. Постепенно его облагораживали, в какой-то момент появился монумент в виде красной пятиконечной звезды. А в 2016 году установили настоящий танк Т-72 и БМП-1 (боевая машина пехоты).

Детям никогда не запрещали лазить по этим объектам, фотографироваться, играть на них. Однако в этот раз звезда и машины стали жертвами хулиганов.

По версии «Бийского рабочего», звезду били ногами или кулаками. Часть мятого материала ушла внутрь, а часть — осыпалась.

Вандалам удалось свернуть дуло у танка — раньше оно было приварено и не вращалось. Каких-то частей у боевой машины и вовсе не хватает — их отломали.

Не обошли стороной хулиганы и табличку БМП — ее пытались разбить, но вышло только сильно погнуть, поскольку она сделана из крепкого материала.

На месте происшествия поработала следственно-оперативная группа. Полиция уже устанавливает по записям с камер, кто и с какой целью испортил значимые парковые объекты.

Ранее испортившего стенды на Аллее памяти молодого человека отдали под суд в Барнауле.

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