Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту поджога венков на мемориале в Майме

Напомним, что 3 апреля в Майминском районе Республики Алтай школьник поджег установленные на мемориале Славы венки, а также повредил на нем памятную надпись.

Со школьником и его родителями провели профилактическую беседу сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Семья ранее в поле зрения правоохранителей не попадала.

Родителей ребенка привлекли к ответственности по статье «Неисполнение родителями или законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ). Мальчика поставили на профилактический учет.

Полиция передала материалы в региональный следственный комитет. Там организовали проверку, в ходе которой установят причины и условия произошедшего.

Глава СК РФ потребовал возбудить уголовное дело по данному факту. Центральный аппарат ведомства проконтролирует исполнение поручения.

Ранее вандал повредил значимые памятники в бийском парке Победы. Виновный бийчанин осознал свою ошибку, а памятники вскоре восстановили.