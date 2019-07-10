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10 июля
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Происшествия

Мужчина в Барнауле швырнул кота из окна

9 июля вечером на ул. Весенней в микрорайоне Новосиликатный мужчина выкинул с балкона пятого этажа кота. Животное погибло, сообщает в группе «Инцидент Барнаул» жительница Барнаула Анастасия. Ей позвонили девушки, которые видели, как это произошло.

Лапы, кошка.
Лапы, кошка.
CC0

После падения кот некоторое время был жив, но уже через несколько минут перестал дышать. Девушка обратилась в полицию. Сотрудники приехали на место.

На видео, которое сняла Анастасия, полицейский разговаривает с хозяином животного. Мужчина мотивировал свой поступок тем, что кот вцепился в попугая и чуть не сгрыз.

«Долго думала выставлять этот пост или нет, Но молчать уже невозможно. Это о человеческой жестокости, безразличии и о том, что в этой стране всё можно делать. Вот теперь я не понимаю зачем нам эта статья (жестокое обращение с животными, — прим. ред.), если она всё равно не даёт никаких гарантий на защиту животных? Я решила дать огласку этому ужасному делу, потому что не могу смириться с этой несправедливостью», — рассказала Анастасия.

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