Мужчина в Барнауле швырнул кота из окна

После падения кот некоторое время был жив, но уже через несколько минут перестал дышать. Девушка обратилась в полицию. Сотрудники приехали на место.

На видео, которое сняла Анастасия, полицейский разговаривает с хозяином животного. Мужчина мотивировал свой поступок тем, что кот вцепился в попугая и чуть не сгрыз.

«Долго думала выставлять этот пост или нет, Но молчать уже невозможно. Это о человеческой жестокости, безразличии и о том, что в этой стране всё можно делать. Вот теперь я не понимаю зачем нам эта статья (жестокое обращение с животными, — прим. ред.), если она всё равно не даёт никаких гарантий на защиту животных? Я решила дать огласку этому ужасному делу, потому что не могу смириться с этой несправедливостью», — рассказала Анастасия.