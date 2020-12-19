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Происшествия

Мужчина в Новоалтайске зашел к пенсионерке и схватил массажер

В дежурную часть отдела МВД России по городу Новоалтайску позвонила пенсионерка, которая сообщила, что из ее квартиры неизвестный мужчина открыто похитил дорогостоящий массажер-накидку, сообщает МВД по Алтайскому краю.

Трость. Пенсионер.
Трость. Пенсионер.
СС0

Сотрудники уголовного розыска установили, что незнакомец зашел в квартиру и в присутствии пенсионерки схватил с кресла многофункциональную массажную накидку, которая в этот момент была отключена от электросети. Стоимость массажера, со слов женщины, составляет 150 тыс. рублей.

Установлен подозреваемый, им оказался 37-летний ранее судимый мужчина. Он узнал от своего приятеля, что пожилая женщина совершила дорогостоящую покупку, и решил ее ограбить.

Похищенный массажер злоумышленник сдал в ломбард, а полученные денежные средства потратил на личные нужды.

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