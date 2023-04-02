Мужчина в порыве ревности убил гвоздодером многодетную мать на Алтае

Мужчина убил свою супругу, мать четверых детей гвоздодером в Чойском районе (Республика Алтай). Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

Преступление произошло 6 июня 2022 года в селе Каракокша Чойского района. Следствие установило, что поздно вечером мужчина поссорился со своей супругой, которая поздно вернулась домой.

Злоумышленник в порыве ревности схватил гвоздодер и ударил женщину не менее восьми раз по голове, а затем два раза ножом в спину. От полученных телесных повреждений 35-летная женщина скончалась на месте происшествия.

Чтобы избежать наказания, мужчина сбросил тело погибшей в выгребную яму уличного туалета на территории дома. Также помыл в доме полы и орудия убийства.

Пропажу женщины обнаружил ее близкий знакомый. Он сообщил об ее исчезновении в правоохранительные органы.

Мужчины сначала пытался отрицать свою причастность к преступлению, однако ввиду неопровержимых улик признался в содеянном.

«Суд, с учетом собранных по уголовному делу доказательств, признал его виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в ведомстве.

Четверых несовершеннолетних детей потерпевшей в возрасте от двух до 17 лет передали под временную опеку их близким родственникам.