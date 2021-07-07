Мужчина в трусах и с ножом угнал столичное такси

Мужчина в одних трусах пробрался на заднее сиденье Volkswagen Polo, когда тот остановился на светофоре.

И размахивал складным ножом и требовал немедленно ехать. Услышав такое заявление, 21-летний таксист вышел из автомобиля, чтобы выгнать оттуда пассажира.

Однако сделать это ему не удалось, потому что незнакомец быстро пересел на водительское кресло и угнал автомобиль.

Мужчина сбил дорожные конусы, проехал около 600 метров, а затем протаранил бордюр и сбежал из машины, пишет Lenta.ru. Таксист, прибежавший на место аварии, обнаружил пропажу своего телефона.

Позже жителя Москвы заметили в Большом Купавенском проезде — он кинулся на автомобиль и попал под колеса. Сообщается, что его увезли в больницу с подозрением на перелом стопы.