28 октября
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Происшествия

Мужчина вернул телефон подростку и получил за это автомобиль

В Подмосковье пенсионер остановил вора и за это был вознагражден, сообщает Life.

Вор
Вор
Freepic.com

В малолюдном дворе незнакомец выхватил у подростка телефон и побежал. Крики услышал 72-летний мужчина, который ремонтировал свой автомобиль.

Пенсионер подставил подножку преступнику, опрокинул его и начал трясти, требуя вернуть телефон.

На помощь пришли другие очевидцы.

СК РФ сообщил о задержании преступника, которым оказался 35-летний мужчина.

Спасителю по требованию жителей города вручили сертификат на отечественный автомобиль.

Ранее алтайская студентка украла у однокурсницы крупную сумму с банковской карты.

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