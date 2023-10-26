Мужчина вернул телефон подростку и получил за это автомобиль

В малолюдном дворе незнакомец выхватил у подростка телефон и побежал. Крики услышал 72-летний мужчина, который ремонтировал свой автомобиль.
Пенсионер подставил подножку преступнику, опрокинул его и начал трясти, требуя вернуть телефон.
На помощь пришли другие очевидцы.
СК РФ сообщил о задержании преступника, которым оказался 35-летний мужчина.
Спасителю по требованию жителей города вручили сертификат на отечественный автомобиль.
Ранее алтайская студентка украла у однокурсницы крупную сумму с банковской карты.