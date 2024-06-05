Потерпевшего госпитализировали.
Стрелявшего разыскивают. Известно, что стрелок применил травматический пистолет, указывает Lenta.ru.
Ранее мужчина выстрелил в сотрудника пункта выдачи Ozon из-за замечания о собаке.
Инцидент произошел из-за замечания работника маркетплейса о собаке.
На улице подозреваемый несколько раз выстрелил в сторону работника пункта выдачи из аэрозольного пистолета и скрылся с места происшествия.
Известно, что никто не пострадал.
Стрелявшего задержали, у него изъяли пистолет. Ранее он был судим.
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