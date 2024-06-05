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Происшествия

Мужчина выстрелил в живот посетителю стриптиз-клуба и сбежал

В Москве посетитель стриптиз-клуба выстрелил другому в живот и скрылся на BMW, сообщает РЕН ТВ.

Потерпевшего госпитализировали.

Стрелявшего разыскивают. Известно, что стрелок применил травматический пистолет, указывает Lenta.ru.

Ранее мужчина выстрелил в сотрудника пункта выдачи Ozon из-за замечания о собаке.

Инцидент произошел из-за замечания работника маркетплейса о собаке.

На улице подозреваемый несколько раз выстрелил в сторону работника пункта выдачи из аэрозольного пистолета и скрылся с места происшествия.

Известно, что никто не пострадал.

Стрелявшего задержали, у него изъяли пистолет. Ранее он был судим.

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