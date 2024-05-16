Муж зарезал жену. В ЗАГС пара пришла подать заявление на развод, сообщает "Интерфакс". В какой-то момент мужчина достал нож и нанес множественные ранения супруге.

Женщина скончалась до приезда скорой помощи.

Мужчину скрутили охранники и передали впоследствии полицейским.

Возбуждено уголовное дело.

У женщины осталась малолетняя дочь.

Ранее в Алтайском крае мужчина из ревности зарезал жену.

По данным следствия, мужчина и его бывшая сожительница были в гостях у общих знакомых в одном из поселков Рубцовского района, где проходило празднование дня рождения подруги. Ночью между ними возник конфликт, причиной которого стала ревность. В результате мужчина схватил кухонный нож и нанес женщине удар в область грудной клетки.

От полученного ранения 44-летняя женщина скончалась на месте.

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