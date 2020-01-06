Мужчина заступился за женщину и погиб в Нижегородской области

Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщает РИА «Новости».

Вечером 3 января злоумышленник напал на женщину. Ее крики услышали двое молодых людей (17 и 18 лет). Нападавший попытался от них скрыться, но молодые люди догнали грабителя. В завязавшейся драке подозреваемый нанес им ножевые ранения и скрылся. Один из потерпевших скончался на месте, а 17-летний подросток был госпитализирован.

На следующий день подозреваемого в убийстве задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый 58-летний мужчина.

«Ход расследования данного уголовного дела председателем СК РФ поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. Более того, дано указание представить необходимые документы для награждения молодых людей. Один из них героически погиб, пытаясь защитить женщину от разбойного нападения, второй потерпевший также, невзирая на юный возраст, проявил смелость, но был ранен», — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.