13 сентября
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Происшествия

Мужчину, который убил и изнасиловал пенсионерку, будут судить спустя 30 лет

Задержали подозреваемого в убийстве и изнасиловании старушки в Новоалтайске. Его преступление раскрыли спустя 30 лет. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

Обвиняемый в убийстве и изнасиловании пенсионерки
Обвиняемый в убийстве и изнасиловании пенсионерки
Следственный комитет Алтайского края

Впервые о преступлении стало известно в марте 1991 года, когда тело 76-летней пенсионерки обнаружили в обгоревшем доме в Новоалтайске. По всем признакам, ее убили. Преступление оставалось нераскрытым более 30 лет, так как не было доказательств и свидетелей.

В 2022 году следователи наконец установили обстоятельства убийства и личность подозреваемого. Им оказался 60-летний житель Республики Бурятия, который с 1986 по 1991 год проживал в Барнауле.

В день убийства обвиняемый приехал в Новоалтайск и снял комнату у потерпевшей. Вечером они стали распивать алкоголь. Мужчина предложил хозяйке близость, а когда получил отказ, начал ее избивать. Он несколько раз ударил женщину в грудь, а затем, повалив на пол, нанес более 12 ударов обухом топора по голове.

После того, как потерпевшая потеряла сознание, злоумышленник изнасиловал ее. Женщина умерла от открытой черепно-мозговой травмы. На следующий день фигурант дела облил вещи в доме керосином и поджог, после чего скрылся.

«Следователи первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявили мужчине обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. „е“ ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах сопряженное с изнасилованием (в редакции Уголовного кодекса РСФСР от 27.10.1960 с изменениями № 752−1 от 28.02.1991)», — сообщили в ведомстве.

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