Мужчину, который убил и изнасиловал пенсионерку, будут судить спустя 30 лет

Задержали подозреваемого в убийстве и изнасиловании старушки в Новоалтайске. Его преступление раскрыли спустя 30 лет. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

Впервые о преступлении стало известно в марте 1991 года, когда тело 76-летней пенсионерки обнаружили в обгоревшем доме в Новоалтайске. По всем признакам, ее убили. Преступление оставалось нераскрытым более 30 лет, так как не было доказательств и свидетелей.

В 2022 году следователи наконец установили обстоятельства убийства и личность подозреваемого. Им оказался 60-летний житель Республики Бурятия, который с 1986 по 1991 год проживал в Барнауле.

В день убийства обвиняемый приехал в Новоалтайск и снял комнату у потерпевшей. Вечером они стали распивать алкоголь. Мужчина предложил хозяйке близость, а когда получил отказ, начал ее избивать. Он несколько раз ударил женщину в грудь, а затем, повалив на пол, нанес более 12 ударов обухом топора по голове.

После того, как потерпевшая потеряла сознание, злоумышленник изнасиловал ее. Женщина умерла от открытой черепно-мозговой травмы. На следующий день фигурант дела облил вещи в доме керосином и поджог, после чего скрылся.