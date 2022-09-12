Мужчину, который убил и изнасиловал пенсионерку, будут судить спустя 30 лет

Впервые о преступлении стало известно в марте 1991 года, когда тело 76-летней пенсионерки обнаружили в обгоревшем доме в Новоалтайске. По всем признакам, ее убили. Преступление оставалось нераскрытым более 30 лет, так как не было доказательств и свидетелей.
В 2022 году следователи наконец установили обстоятельства убийства и личность подозреваемого. Им оказался 60-летний житель Республики Бурятия, который с 1986 по 1991 год проживал в Барнауле.
В день убийства обвиняемый приехал в Новоалтайск и снял комнату у потерпевшей. Вечером они стали распивать алкоголь. Мужчина предложил хозяйке близость, а когда получил отказ, начал ее избивать. Он несколько раз ударил женщину в грудь, а затем, повалив на пол, нанес более 12 ударов обухом топора по голове.
После того, как потерпевшая потеряла сознание, злоумышленник изнасиловал ее. Женщина умерла от открытой черепно-мозговой травмы. На следующий день фигурант дела облил вещи в доме керосином и поджог, после чего скрылся.
«Следователи первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявили мужчине обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. „е“ ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах сопряженное с изнасилованием (в редакции Уголовного кодекса РСФСР
от 27.10.1960с изменениями № 752−1 от 28.02.1991)», — сообщили в ведомстве.